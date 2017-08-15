Пять способов снять напряжение в спине

Специалисты рассказали о том, что делать тем, кто ведет "сидячий" образ жизни и работает за компьютером. По их словам, достаточно соблюдать всего пять правил, чтобы снять напряжение в спине.

Регулярные разминки на рабочем месте

Установите на смартфоне приложение, которое ежечасно напоминать вам о необходимости встать и немного размяться. Пройдитесь по коридору, потянитесь, сделайте несколько простых упражнений.

Если есть возможность, во время перерыва на обед пять-десять минут погуляйте на свежем воздухе. Используйте каждую возможность для физической активности. Например, пользуйтесь лестницей, а не лифтом.

Правильная организация рабочего места

Проверьте, правильно ли установлен ваш компьютер. От этого зависит, насколько быстро вы будете уставать во время работы.

Центр монитора должен находиться точно на уровне глаз, клавиатура – чуть ниже уровня локтей – в таком случае ваше запястье не напрягается, когда вы беретесь за мышку, а кресло обеспечивает поддержку для нижнего отдела спины. Все это снизит нагрузку на спину и избавит вас от дискомфорта.

Питательные вещества

При поражении периферических нервов, например, в случае сдавления или ущемления, возможно развитие неприятных и болезненных ощущений. Организм способен самостоятельно за счет резервных возможностей восстанавливать пораженные нервные волокна.

Однако этот процесс требует достаточного количества времени. Поступление определенных структурных элементов извне может значительно ускорить восстановление. В частности, доказано, что нуклеотиды (а именно, уридина монофосфат) способны воздействовать на поврежденные структуры нервов.

Уридин и цитидин – физиологические питательные вещества, необходимые для регенерации нервных клеток. Так что биологически активные добавки к пище на основе уридина монофосфата способствует регенерации нервного волокна. А поддерживающие компоненты (фолиевая кислота и витамин В12) также необходимы в процессе нервной регенерации, сообщает пресс-служба рекламного агентства AG Loyalty.

Жизнь в движении

Чтобы избежать зажимов и напряжения в теле, необходимо, как минимум, 30 минут физической активности в день. Для спины показано плавание, ведь в воде все тело расслабляется и не создается дополнительной нагрузки на суставы.

Также специалисты советуют попробовать йогу и пилатес, которые снимают зажимы в теле. Силовые тренировки помогают нарастить мышечную массу – это тоже важно, поскольку сильные мышцы способны поддерживать позвоночник, уменьшая напряжение и дискомфорт.

Снижение уровня стресса

Когда человек нервничает, активно вырабатывается гормон стресса кортизол. Из-за этого может нарушаться сон, аппетит, работа пищеварительной системы, не говоря уже о том, что эмоциональное напряжение практически неизбежно приводит к напряжению физическому, которое часто локализуется в области спины.

Эксперты рекомендуют меньше нервничать. Эта и другие несложные рекомендации не отнимут много времени, однако результат может быть впечатляющим – снижение дискомфорта и напряжения в спине, улучшение настроения и общее повышение качества жизни.