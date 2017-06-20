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Здоровье

Бесполезные лекарства при остеохондрозе

Фото: GLOBAL LOOK press/Rudolf
Остеохондроз – системное заболевание, которое поражает не только межпозвоночные диски. Из-за этого недуга болит голова, ухудшаются слух и зрение, может появиться боль в области сердца, печени или желудка.
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Говоря об остеохондрозе, человек обычно имеет в виду наличие у него боли в области спины – в каком-либо из отделов позвоночника. Первым симптомом, заставляющим обратиться к врачу, является именно боль – от резко выраженной, ограничивающей движения сустава, до умеренной, возникающей лишь при определенных движениях.

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Самостоятельно правильно подобрать средства для лечения дегенеративно-дистрофических болезней позвоночного столба очень сложно, поэтому начинать пить таблетки можно только после консультации с врачом. К сожалению, очень часто нашим помощником в выборе лечения становится не доктор, а интернет. А он предлагает для лечения остеохондроза массу вариантов – от хондропротекторов до антибиотиков. Dni.Ru разбирались, какими лекарствами лечиться не следует.

Доктор медицинских наук, врач-реабилитолог Светлана Махмудова считает, что диагноза "остеохондроз" не существует. "Хондра" (chondr) – это хрящи, а "остео" – кости. Проблема вызвана либо тем, либо другим. Один позвонок здорового взрослого человека спокойно выдерживает нагрузку в две тысячи тонн. А вот растянутая мышца тянет позвонок на себя и появляются искривления. К тому же через позвоночник проходит множество нервно-сосудистых пучков. Именно нервы принимают на себя каждую реакцию, которая затем передается сосудами – и кровеносными, и лимфатическими. То есть, если возник отек, ткани сдавливаются и это становится причиной недостаточного питания того или иного органа. Возникает боль", – отметила специалист.

Как рассказал врач-реабилитолог, первый к кому следует обратиться – это терапевт. Именно он проведет обследование и назначит необходимые анализы и рентген. "Но однократного обследования недостаточно. Даже если какие-то препараты помогли снять острую боль, проблема может крыться вовсе не в позвоночнике. Поэтому в течение года надо как минимум три раза посетить своего доктора и посмотреть на болезнь в динамике", – советует она.

Антибиотики при лечении остеохондроза принимать нельзя. Их пьют при возникновении бактериальной инфекции. Приемом антибиотиков можно только ухудшить ситуацию. Остеохондроз надо лечить другими препаратами.

Фото: Dni.Ru

"Врач назначит лечение только на основании собранного анамнеза. Чаще всего остеохондроз лечат при помощи нестероидных противовоспалительных препаратов и анальгетиков. Самый эффективный метод, когда эти препараты чередуются. Они бывают наружного применения – мази, кремы, различные растирки, а бывают внутреннего – уколы и таблетки. Какие именно таблетки принимать, врач решит достаточно быстро, потому что существует несколько широко известных групп лекарственных средств, доказавших свою эффективность в клинических исследованиях", – заявила Dni.ru Махмудова.

Хондропротекторы, так же как и антибиотики, в этот список не входят. Хондроксит (производитель НИЖФАРМ ОАО, Россия), Коллаген Ультра (производитель "Белкозин", Россия, Япония) – возможно и восстановят хрящевую ткань,улучшат подвижность в суставах, но остеохондроз не вылечат. Они являются лишь вспомогательными средствами.

Мышечные релаксанты, которые часто используют для лечения этого заболевания – тоже не могут быть основным медикаментом. Препараты расслабляют мышцы и оказывают успокаивающее действие, восстанавливают кровообращение, уменьшают болевые ощущения. Без них процесс выздоровления длится значительно дольше, но причину заболевания они не устраняют.

Фото: Dni.Ru

Баклофен (производитель ALIUD Pharma GmbH, Германия ), Мидокалм (производитель Gedeon Richter, Венгрия), Сирдалуд (производитель Novartis Pharma GmbH, Германия ), Цикклобензаприн (производитель индийский фармацевтический концерн). Эти препараты эффективны при мышечном спазме, но обладают нежелательными побочными эффектами. Поэтому прием миорелаксантов проводится под строгим контролем доктора.

Мидокалм в отличие от других препаратов не обладает седативным действием и хорошо сочетается с нестероидными противовоспалительными препаратами. Но пациентам с миастенией, непереносимостью компонентов препарата принимать его категорически запрещено. Потому что он может вызывать артериальную гипотензию, мышечную слабость, головные боли, аллергию, тошноту, бронхоспазмы.

Светлана Махмудова уверена в том, что у любых лекарственных препаратов побочных действий в несколько раз больше, чем полезных. А они являются отравляющим фактором. Боль – это стресс для организма, а химия – еще больший стресс.

Для каждого человека, по мнению врача, очень важна осознанная профилактика. "Причем она должна быть индивидуальной. Если иммунитет хороший-никакие лекарства не навредят, а если плохой – то умереть можно от самой маленькой прививки.  Человек должен слушать свое тело всегда, а не только тогда, когда возникают проблемы. Просто фармакалогией проблемы не решить", – заключила врач.

Автор: Татьяна Туманова20 июня 2017, 07:59

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