В России придумали уникальный анальгетик для больных раком
Лекарство появится к 2019 году. Оно предназначено не только для больных раком, но и для пациентов с острым инфарктом миокарда и ишемической болезнью сердца.
Анальгетик нового поколения не будет вызывать привыкания: создается он на основе искусственно синтезированной молекулы. На разработку препарата государство выделит ученым 33 миллиона рублей, сообщают "Известия".
В Минобрнауки подчеркнули, что применяемые в клинической практике обезболивающие не удовлетворяют всем требованиям эффективности и безопасности. При этом сегодня в подобных лекарствах нуждаются десятки миллионов человек.
Анальгетик будет создан на основе производных гексаазаизовюрцитана. Пока не существует ни одного препарата, в составе которого содержится это вещество. К доклиническим исследованиям уже приступили в томском НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Гольдберга и в Институте проблем химико-энергетических технологий СО РАН.
По словам директора Института фармакологии Вадима Жданова, специалисты изучают активность гексаазаизовюрцитана. Главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев подчеркнул, что прежде всего нужно решить вопрос доступности лекарства для больных раком.
Примечательно, что молекула нового вещества была получена еще в 2015 году. Это открытие оказалось среди 100 лучших изобретений России.
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