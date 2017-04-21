В России придумали уникальный анальгетик для больных раком

Российские ученые разрабатывают обезболивающий препарат для онкобольных. Уникальность лекарства в том, что оно не вызывает привыкания.

Лекарство появится к 2019 году. Оно предназначено не только для больных раком, но и для пациентов с острым инфарктом миокарда и ишемической болезнью сердца.

Анальгетик нового поколения не будет вызывать привыкания: создается он на основе искусственно синтезированной молекулы. На разработку препарата государство выделит ученым 33 миллиона рублей, сообщают "Известия".

В Минобрнауки подчеркнули, что применяемые в клинической практике обезболивающие не удовлетворяют всем требованиям эффективности и безопасности. При этом сегодня в подобных лекарствах нуждаются десятки миллионов человек.

Анальгетик будет создан на основе производных гексаазаизовюрцитана. Пока не существует ни одного препарата, в составе которого содержится это вещество. К доклиническим исследованиям уже приступили в томском НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Гольдберга и в Институте проблем химико-энергетических технологий СО РАН.

По словам директора Института фармакологии Вадима Жданова, специалисты изучают активность гексаазаизовюрцитана. Главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев подчеркнул, что прежде всего нужно решить вопрос доступности лекарства для больных раком.

Примечательно, что молекула нового вещества была получена еще в 2015 году. Это открытие оказалось среди 100 лучших изобретений России.