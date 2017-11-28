Образованные россияне живут дольше

Специалисты Высшей школы экономики провели исследование, обнаружив связь между уровнем образования россиян и продолжительностью жизни. Оказалось, что окончившие университет граждане живут на 5-10 лет дольше тех, у кого есть лишь аттестат об окончании школы.

Свои выводы специалисты сделали на основе данных Росстата за 1979 и 2015 годы, пишет газета "Коммерсантъ". Как отмечает издание, информация о том, что люди с высшим образованием живут дольше тех, кто окончил школу, сама по себе уже не нова. Однако эксперты Высшей школы экономики впервые представили конкретные показатели уровня жизни первой группы россиян и второй.

Так, оказалось, что мужчины с высшим образованием живут на 8,5 года дольше, чем представители сильного пола со средним образованием. Тех же, кто не окончил полный курс средней школы, высокообразованные мужчины переживают на 13,2 года.

У женщин с высшим и средним уровнями образования разница в продолжительности жизни менее выражена и составляет 6,1 года. Исследование показало, что с 1979 года разброс в продолжительности жизни увеличился на несколько лет.

Аналогичная статистика существует и в других странах. При этом оказалось, что корреляция между образованием и уровнем жизни тем больше, чем меньше государство регулирует охрану труда и оказание медицинской помощи.