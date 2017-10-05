Заменители сахара смертельно опасны

Диета с высоким содержанием фруктозы приводит к сильному ожирению и резистентности к инсулину, в отличие от рациона, не запрещающего глюкозу. Таким образом, частое употребление заменителя сахара приводит к диабету.

Исследователи диабетического центра Джослин из США пришли к выводу, что диета с высоким содержанием фруктозы в конечном итоге приводит к смертельно опасному заболеванию – диабету. Об этом говорится в докладе экспертов, опубликованном в Journal of Clinical Investigation.

Чтобы выявить влияние заменителя сахара – фруктозы – на организм, биологи провели эксперимент на животной модели. Выбранные для опытов лабораторные мыши были склонны к инсулинонезависимому диабету второго типа и жировой болезни печени. Часть грызунов сидела на обычной диете, остальные придерживались рациона, богатого жирами. Также им давали воду, подслащенную у одних фруктозой, у других – глюкозой.

Эксперимент длился десять недель. За это время у подопытных мышей, питавшихся обычно, не появилось никаких признаков диабета, хотя лишний вес все же был зарегистрирован. А вот у грызунов, сидевших на "жирной" диете, фруктоза вызвала более серьезные изменения в метаболизме. Мыши толстели, их организм переставал усваивать инсулин, в результате чего концентрация этого гормона в крови повышалась. Иными словами, от фруктозы вторая группа подопытных превратилась в хронических диабетиков.