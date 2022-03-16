Плакали денежки! Россияне попались на удочку аферистов в Сети

Подробностями поделился эксперт по информационной безопасности Ассоциации "Информационной безопасности банков" Денис Батранков. Он рассказал о схемах по краже данных карт и о том, как злоумышленники создают фейковые сайты.
Эксперт отметил, что подобные интернет-ресурсы обычно используют новостные поводы, передает телеканал "360". Например, у некоторых банков были недоступны онлайн-сервисы. Человек старается найти, где еще можно воспользоваться онлайн-сервисом. Соответственно, появляются сайты, на которых уверяют в том, что могут дать информацию – сколько денег осталось на счете клиента.
Денис Батранков также сообщил, что еще одна из уловок — это "проверка" того, что карты клиента якобы нет в базе украденных данных. Эксперт объяснил, что никакого официального государственного сайта по такой проверке нет. Вводить же данные своей карты на незнакомом сайте очень опасно.
Напомним, ранее Роскачество сообщило, что аферисты начали использовать фейковые сайты для проверки банковских карт. После ввода своих данных человек может лишиться денег.