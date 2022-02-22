Почему Западу невыгодны санкции против России после признания ДНР и ЛНР

Инвесторы замерли в ожидании того, что же будет с рынком после признания ДНР и ЛНР, а также как отреагирует Запад на изменения на мировой арене.
России давно угрожают введением новых санкций. Однако как они отразятся на экономике, и что это за санкции, остается пока только на уровне догадок.
Эксперты считают, что Западу невыгодно вводить жесткие санкции против России. Макроэкономист Михаил Королюк дал оценку происходящему. По его мнению, один из вариантов развития события – прекращение конфликта в Донбассе. В таком случае Запад наложит свои санкции на Россию, но они будут скорее всего мягкими. Должны же российские оппоненты хоть как-то продемонстрировать свое недовольство.
В таком случае Россия будет обязана взять на себя обязательства по обеспечению мира и порядка в спорном регионе, начать осваивать экономически и социально Донбасс.
"Не исключу, что такой сценарий многие на Западе примут за благо и вздохнут с облегчением. Появится определенность. По сути, еще одно Приднестровье – ну и ладно", – заявил эксперт.
Он также добавил, что жесткие санкции Запад может оставить "про запас", на случай самого худшего варианта развития событий.