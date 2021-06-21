Почему нельзя напечатать много денег и раздать их людям: объяснила Набиуллина

Как Центральный банк (ЦБ) РФ влияет на инфляцию, объяснила его председатель Эльвира Набиуллина.

Беседуя с "Комсомольской правдой", Эльвира Набиуллина рассказала, почему нельзя напечатать много денег и раздать их людям. По словам председателя ЦБ РФ, в таком случае увеличится спрос, но не предложение, инфляция будет расти вместо экономики.

Набиуллина подчеркнула, что Центробанк влияет на инфляцию с помощью ключевой ставки. Мол, чем она выше, тем привлекательнее депозиты, и люди меньше берут кредиты. Таким образом ЦБ управляет спросом.

Экономист также отметила, что на инфляцию можно влиять, создавая условия для роста предложения. По ее мнению, на рынках, на которых растут цены, не должны существовать барьеры для новых производителей. "Тогда они будут больше зарабатывать, а цены будут расти скромными темпами", – цитирует председателя ЦБ URA.RU. Конкуренция очень важна для снижения инфляции, напомнила она.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что в правительстве подготовились к росту цен на продовольственные товары. Министр экономического развития Максим Решетников напомнил, что в России продолжают действовать меры по ограничению экспорта продуктов. По его словам, они должны привести к росту инвестиций в производство со стороны российских производителей.