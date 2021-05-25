Что будет с курсом рубля в июне

Также сохраняется негативное воздействие пандемии, а именно значительное сокращение спроса в таких крупных регионах импорта нефти, как, например, Индия. Ожидаемый в июне средний диапазон курса рубля будет от 74 до 76 рублей за доллар.
Оптимистичному прогнозу способствует рост цен на нефть, так как в мае отмечалась положительная динамика рынка нефти, впервые за весну цена достигла $69,6 за баррель. Кроме того, лето — начало сельскохозяйственного сезона, что также формирует повышенный спрос.
Отразится на курсовых ожиданиях и повышение ключевой ставки ЦБ, что замедлит инфляцию и поддержит национальную валюту. В краткосрочной перспективе рубль также сохранит свои позиции за счет налоговых выплат в конце мая и выплат дивидендов, которые производятся в рублях.
Что касается геополитической напряженности, то, с одной стороны, мы видим ослабление ограничений со стороны США, в частности, об этом свидетельствует тот факт, что 19 мая США отказались вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2».
Еще одним важным фактором укрепления рубля станет возможный благоприятный итог переговоров главы Белого дома Джо Байдена и президента России Владимира Путина, встреча глав государств может состояться летом, как об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
С другой стороны, ряд экспертов считает, что недавние события в Минске, связанные с задержанием летевшего из Афин в Вильнюс оппозиционера Романа Протасевича, могут негативно повлиять также и на Россию. Продолжение конфликта возможно, но вероятность того, что он негативно скажется на курсе российской национальной валюты, крайне низкая.
При этом стоит отметить, что для доллара сейчас мало драйверов роста, американская валюта по-прежнему чувствует себя нестабильно из-за последствий пандемии, низких темпов вакцинации, экономического противостояния с Китаем и ряда других внутриэкономических факторов.
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