Приумножаем средства: назван лучший способ вложить 100 тысяч рублей

Эксперт уточнил, что, несмотря на кажущуюся сложность, это сделать совсем не трудно.
"В течение последних лет российский фондовый рынок переживает настоящее возрождение с точки зрения притока средств розничных инвесторов, причем начинать можно и с малых сумм", — отметил он.
На вопрос агентства "Прайм" о начинающих инвесторах он ответил, что только в прошлом году их активы выросли почти на два миллиона рублей.
"Что касается долгосрочных инвестиций, то самыми оптимальными вариантами являются акции российских компаний", — пояснил Русецкий.
Он не советует начинающим вкладываться в облигации, поскольку считает их консервативным инструментом.
Новичкам с небольшими суммами он советует обратиться в биржевые и открытые паевые фонды, где человек владеет активами не напрямую, а через "общий котел".
Русецкий отметил, что при долгосрочных инвестициях есть смысл вложиться в акции компаний с быстрым ростом и развитием – это, в основном, компании онлайн и Интернет-торговли.
"Если человек выбрал краткосрочные вложения, то стоит обратиться в компании, стоимость акций которых растет мини-циклами – то есть, когда после кризиса начинается резкий всплеск роста", — добавил Русецкий.
Эксперт советует обратить внимание на сырьевые компании, поскольку именно они имеют перспективы развития м постоянный рост.
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