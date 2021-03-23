Рубль + : Москва создает прецедент на рынке "ответственных" инвестиций

«Мы планируем выходить с соответствующими зелеными облигациями на рынок в конце апреля – в середине мая. Сейчас мы готовим необходимую документацию, готовим пакет проектов, которые планируем финансировать за счет соответствующих займов», – заявил заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Владимир Ефимов журналистам в кулуарах форума «COVID-19 vs Economy: города в условиях новых глобальных вызовов».
Москва станет первым субъектом РФ, который выпустит зеленые облигации. Рынок этот в стране только формируется – момента первого выпуска зеленых облигаций в России прошло всего три года, самыми заметными из них стали зелёные облигации РЖД. Тогда же на «Московской бирже» появился Сектор устойчивого развития, созданный для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально-значимых проектов. При этом емкость мирового рынка «зеленых» облигаций на сегодняшний день оценивается в 1 трлн долларов.
«Есть целая категория инвесторов, которым не все равно во что вкладывать, – рассказал «НГ» директор программы «Зеленая экономика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Михаил Бабенко. – И по предыдущим облигациям, которые были выпущены, мы видим, что структура подписчиков сильно отличается от обычных выпусков – в них много физических лиц, появляются новые иностранные инвесторы. Я для себя сформулировал их как: «рубль +». Эти инвесторы осознают возможные потери доходности, хотя – не факт, что будут потери, но им, все равно, здесь важнее – положительная история их инвестиций».
Эксперты ожидают, что столичные зеленые облигации вызовут большой интерес на рынке. «Как показывает практика, спрос на «зеленые» облигации превышает в три раза объем выпуска, – добавил Михаил Бабенко. – А поскольку сейчас зеленые облигации выпускает Москва, то я думаю, что это будет мощный толчок для развития рынка».
С ним согласен и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он говорит, что перспективы рынка зеленых облигаций в России колоссальные, особенно с учетом низкой базы.
“В течение последних двух лет объем инвестиций в «зеленые» облигации во всем мире растет на 45-50% в год, что обещает и нашей стране возможность для привлечения средств, – отмечает эксперт. – В ОЭСР прогнозируется, что к 2035 году объем рынка «зеленых» облигаций может вырасти в несколько раз и составить 4,5-6 трлн долларов, а инвестиции затронут и большие географические регионы, и большее число отраслей экономики”.
Благодаря зеленым инвестициям, мегаполис не только привлекает средства под более низкие ставки, но и гарантированно улучшает инвестиционный климат, а также демонстрирует максимально прозрачную инвестиционную политику. Важный принцип зеленых облигаций – открытость. Тот кто их эмитирует, ежегодно отчитывается перед инвесторами по целевому использованию и результатам проекта, а выполнение обязательств оценивает третья сторона.
«Московские зеленые облигации – настоящий прорыв, – считает член совета директоров Национального рейтингового агентства и экспертного совета по листингу Московской биржи Светлана Бик. – Потому что столица – сильный субъект, с хорошими кадрами, аналитиками, методологами. Они найдут эффективные способы, как публично окрашивать бюджет и потом отчитываться за проделанную работу и результаты. Это же и есть основной принцип зеленых облигаций – показать, что все затраты пошли именно на то, о чем ты заявлял».
Обычная практика для зеленых облигаций для открытой отчетности – отдельный счет проекта. На него инвесторы переводят деньги и с него потом контролируют расход средств. Но Москва не может пойти по этому пути, так как есть определенные ограничения в Бюджетном кодексе. По словам заместителя столичного мэра Владимира Ефимова, проработав этот вопрос, город выбрал для отчетности «подтверждение финансирования в нужном объеме отобранных проектов».
При этом Москва подтверждает и классический выпуск облигаций, которые начнет размещать в первом полугодии. «Обычные облигационные займы, размещение наших ценных бумаг на «Московской бирже». Мы планируем до середины года выходить на рынок заимствований, размещать несколькими траншами по 30-40 млрд руб. Это в принципе общепринятая практика, – говорит Владимир Ефимов. – Всего нам нужно заимствовать до 400 млрд руб., это предусмотрено нашим бюджетом на текущий год для покрытия дефицита».
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