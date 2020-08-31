"Газпром" решил покрыть убытки в Европе за счет россиян

Эксперты задались вопросом: почему газовая монополия совершает ошибки и перекладывает свои убытки на рядовых граждан? Судя по данным Федеральной таможенной службы (ФНС), "Газпром" переживает не лучшие времена.

Согласно информации ФНС, за первый квартал 2020 года поставки для самого крупного потребителя газа в Европе (Германии) снизились на 45%, до 2,6 миллиарда кубометров. Еще сильнее потребление российского газа упало в Турции – в семь раз относительно марта 2019 года. Кроме того, уже сейчас долг Турции перед Россией за газ составляет более миллиарда долларов.



Это прямое нарушение обязательств турецкой стороны, но пока "Газпром" не говорит о намерении судиться с этим государством. Примечательно, что таким образом введенный в строй "Турецкий поток" – выброшенные на ветер деньги. Ведь газопровода "Голубой поток" хватает, чтобы выполнять заказы Турции.

Кроме того, недавно Турция заявила об обнаружении крупного месторождения газа в Черном море. Президент Турции заявил, что уже к 2023 году этот газ можно будет провести в дома страны.

К прочим неприятностям для "Газпрома" добавилось и мартовское решение Стокгольмского арбитража по почти десятилетнему спору с польской энергетической компанией PGNiG, по которому российская монополия перечислила польским контрагентам взысканные 1,5 миллиарда долларов переплаты по контрактам 1996 года, сообщает Life.ru. Польша грозится полностью отказаться от российского трубопроводного газа в пользу сжиженного. Пока фактически только четыре европейские страны (Сербия, Венгрия, Австрия и Чехия) остаются без непосредственного доступа к СПГ-терминалам. В итоге, пока "Газпром" ужимает свой бизнес в Европе.

Пока в Европе происходят судебные и словесные баталии по поводу проекта "Северный поток – 2", похоже, "Газпром" решил обратить взгляд на Восток. Президент госкорпорации Алексей Миллер в дополнение к строящемуся газопроводу "Сила Сибири" анонсировал строительство нового газопровода – "Сила Сибири – 2". Он должен пройти через Монголию в Китай.



Несмотря на неприятности с иностранным потребителями газа, у "Газпрома" всегда есть те, кто не может отказаться от его услуг, – российские граждане. Цены на газ для населения страны, скорее всего, не начнут падать. На фоне снижения мировых цен на газ госкорпорация увеличивает цены на газ для россиян.