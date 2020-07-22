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На сколько в России с 1 августа подорожает газ

На сколько в России с 1 августа подорожает газ

Фото: Rosneft/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com/
Согласно приказу Федеральной антимонопольной службы, с 1 августа 2020 года в России на 3% вырастут оптовые цены на газ. Это приведет к изменению стоимости топлива для конечного потребителя на заправочных станциях.
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Рост оптовой стоимости газа с 1 августа 2020 года составит 3% – в несколько раз больше предыдущего повышения. В 2019-м она увеличилась на 1,4%. Впрочем, за год до этого голубое топливо подскочило в цене на 3,4%.

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что из-за повышения оптовой цены на газ возрастет и стоимость топлива для конечных потребителей – как промышленных компаний, так и частных лиц. Кроме того, изменится ценник на АЗС.

Однако дать точный прогноз о повышении цены на газ эксперт не взялся. "Сложно сказать, на сколько именно подорожает топливо", – цитирует Деева Life. Он напомнил, что пока цена литра газа на заправках составляет порядка 22-24 рублей в среднем по стране. При этом с начала года показатель вырос на 15%. Многое зависит от региона.

Ситуация с коронавирусом привела к резкому падению спроса на газ в мире. Специалисты не ожидают, что в ближайшее время он восстановится.

Платить за проблемы крупных поставщиков придется простым людям. "Выпадающие доходы, исходя из стратегии поставщиков, будут компенсироваться на внутреннем рынке как за счет повышения тарифов для населения, так и за счет увеличения цен на топливо", – уверен эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Автор: 22 июля 2020, 09:40 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

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