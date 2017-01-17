В "Газпром" внедрился американский шпион

Высшая ценность канцлера Германии – идеология, нарушенная ею же самой, сегодня позволяет ей витать в облаках
Звезда "Обитаемого острова" больше не может ходить
Совем скоро на ТНТ стартует новый сериал "Адаптация" о приключениях американского шпиона в России, пытающегося внедриться в "Газпром". По словам авторов ситкома, он позволит россиянам взглянуть на себя глазами западного гостя, увидеть, что наша страна – это место, где искренность и щедрость соседствуют с воровством и коррупцией, тотальное равнодушие – со способностью сплачиваться вокруг общей беды, а известные всем слабости – с невероятной силой воли, стойкостью и характером.
Бывшая девушка Прохора Шаляпина устроила фотосессию в купальниках
Кто из звезд украсил себя стильным "аксессуаром"
В Москве, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря, проcтились с Елизаветой Глинкой
Мускулистый, мужественный актер удивил поклонников новой внешностью
Популярная российская актриса отдыхает на Бали
Международные автосалоны – главные площадки для демонстрации достижений и новинок
Британский актер театра и кино умер в Лондоне год назад от рака
Юная балерина из США привела в восторг пользователей соцсетей, показав, что танцевать могут все
Большую часть времени актер ходит в трусах и передвигается в инвалидной коляске
Подруга Прохора Шаляпина погибла в собственной ванной
Бизнесмен пригрозил дочери ссылкой в другой город
Известный телеведущий сделал официальное заявление
Специалисты по вокалу разбили в пух и прах похабный наряд и пение Ольги
Речь французского политика вызвала припадок гнева у бывшего премьера Украины