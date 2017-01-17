В "Газпром" внедрился американский шпион

Совем скоро на ТНТ стартует новый сериал "Адаптация" о приключениях американского шпиона в России, пытающегося внедриться в "Газпром". По словам авторов ситкома, он позволит россиянам взглянуть на себя глазами западного гостя, увидеть, что наша страна – это место, где искренность и щедрость соседствуют с воровством и коррупцией, тотальное равнодушие – со способностью сплачиваться вокруг общей беды, а известные всем слабости – с невероятной силой воли, стойкостью и характером.