Володин предостерег от увеличения арендной платы для бизнеса в условиях пандемии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 19 мая, провел совещание по вопросу защиты прав арендаторов. Председатель нижней палаты поручил разобраться в ситуации повышения арендных ставок для бизнеса в условиях пандемии коронавируса.



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