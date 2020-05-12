Дума поддержала пострадавшую от коронавируса экономику

На пленарном заседании 12 мая Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленных на поддержку экономики в условиях распространения коронавируса. Важно создать условия для восстановления деловой активности, указал председатель нижней палаты Вячеслав Володин.



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