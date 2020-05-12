Инициативы президента по борьбе с коронавирусом остаются приоритетом для Думы

По его словам, законопроекты по инициативам главы государства будут приняты максимально оперативно. Депутаты вместе с экспертами будут работать над нормативно-правовыми актами.
Спикер не исключил, что парламентариям придется собраться и на следующей неделе. Кроме того, депутаты ожидают от правительства предложений в рамках президентских инициатив, направленных на поддержку граждан и бизнеса.
"В первую очередь необходимо рассматривать законы, которые позволяют нам не только противодействовать ситуации, сложившейся в рамках COVID-19, но и делать все для того, чтобы ранее озвученные проекты могли быть реализованы", – сказал Володин по итогам Совета Госдумы.
Напомним, что нижняя палата приняла ряд законов о поддержке граждан и предпринимателей в условиях эпидемии. Помимо прочего, были освобождены от налога на доходы физлиц дополнительные выплаты медикам, приняты меры по адресной поддержке семей с детьми, оказавшихся в трудной ситуации в связи с эпидемией коронавируса.
Также депутаты одобрили инициативу, позволяющую предприятиям взять кредиты на выплату зарплаты работникам под гарантии государства. Кроме того, организации смогут снизить размер налогооблагаемой прибыли на сумму произведенных затрат.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
хочу в Америку
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?