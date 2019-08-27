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Экономика

Россиянам пообещали поднять зарплату

www.globallookpress.com
Недавно Росстат провел доскональное исследование. Оказалось, что половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысяч рублей.
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На днях Центробанк обрадовал жителей нашей необъятной страны хорошим прогнозом. По мнению специалистов, зарплаты россиян скоро снова пойдут вверх. 

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В бюллетене Центробанка за июль сообщается, что в третьем квартале текущего года зарплата возросла на 3-3,5 %. Также там отмечается, что годовой темп прироста зарплаты продолжит колебаться на уровне 2016-2017 годов.

По данным Росстата, в июне-июле 2019 года рост номинальной заработной платы ускорился до 7,7 и 8,2 процента соответственно. Это было связано с переносом сроков бонусных выплат в нефтегазовом секторе. 

Кроме того, потребительский спрос в июле оставался сдержанным. Годовой темп прироста оборота розничной торговли замедлился до 1 % – минимального значения с сентября 2017 года. Замедление роста наблюдалось по всем группам товаров, сообщает ToDay News Ufa.

27 августа 2019, 21:11

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