Россиян ждут массовые увольнения в новом году
Сокращение штата в 2019 году запланировали 23% работодателей. Угроза увольнения наиболее вероятна для работников сферы маркетинга и медиа, кафе и супермаркетов. Меньше риск в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса.
Расширение штата запланировали чуть менее 18% работодателей. Еще 33% намерены вместо увольнения отправить своих работников на обучение. Такие планы – у работодателей IT– и финансовой сферы, а также у компаний, предоставляющих услуги бизнесу. Меньше всего готовы заниматься обучением представители строительной отрасли. А 12% руководителей даже хотят ввести "новые нематериальные бонусы" для работников.
20% опрошенных работодателей – больше всего в IT-сфере – думают об открытии новых направлений деятельности компаний и планируют увеличить бюджет на рекламу и продвижение. А 9%, напротив, собираются сократить эти расходы, пишет "Российская газета".
Как показало исследование НИИ актуальной экономики, средние зарплаты в стране ниже официально объявленных. Росстат называет сумму в 41 774 рубля, тогда как, по данным опроса, она равна 26 300 рублям. Согласно исследованию, такую зарплату выплачивают в 67 из 85 российских регионов, пишет Life.ru.
В первых рядах кандидатов на увольнение, как и раньше, – люди предпенсионного возраста. Таковых в России насчитывается более четырех миллионов. Принятые поправки в Уголовный кодекс, призванные защитить эту категорию работников от увольнения, судя по всему, особого впечатления на работодателей не произвели.
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