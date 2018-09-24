Итальянская конфузия

В Азербайджане продолжает греметь резонансная история о споре российского бизнесмена Фархада Ахмедова с итальянской компанией Paghere, занимающейся ландшафтным дизайном. Представители миллиардера обвиняют фирму в некачественной работе и присвоении средств, выделенных на озеленение дачной территории в поселке Бильгя. Адвокаты Ахмедова уверены: компания недобросовестно подошла к выполнению своей части договора, а теперь пытается сделать хорошую мину при плохой игре.

Представитель Фархада Ахмедова, директор компании Baku Caspian Real Estate Limited Наиль Шахвердиев отмечает, что Paghera получила от заказчика "сумму более 607 тысяч евро, существенная доля в которой относится именно кабелю", а поставила на объект кабель местного азербайджанского производителя, "приобретенный по цене около 57 тысяч евро".

"Если в согласованном бюджете на эту позицию материалов и работ подрядчик определил сумму более 607 тысяч евро, существенная доля в которой относится именно кабелю, и он поставил на объект кабель отечественного производителя, приобретенный по цене около 57 тысяч евро, то что можно говорить?" – задается вопросом Шахвердиев. В итоге Paghere была отстранена от работ, а представители миллиардера выдвинули обвинения в мошенничестве и присвоении денег.

В этом свете представители западной компании попытались провести настоящую информационную атаку на бизнесмена. В своем заявлении порталу Haqqin.az адвокат Камандар Насибов сыпет речами, полными пафоса: "О какой любви Фархада Ахмедова к Азербайджану может идти речь?.. Отчего же в таком случае он (Ахмедов. – Прим.Ред.) так возмущается использованием в работах на его вилле материалов местного производства"?

Стоит лишь обратить внимание, как себя позиционирует итальянская компания Paghere Green Service Societa Agricola SR. Ее владелец Джанфранко Пагера заявляет, что его фирма работала в 55 странах и завоевала безупречную репутацию в своей сфере. Более того, заявляется, что итальянская компания фирма работает над проектами "политических деятелей, глав правительств и королей".

Естественно, обвинения в браке, мошенничестве и присвоении денег на объекте в поселке Бильгя компания, в которую верят даже короли, отрицает. Однако еще в августе 2018 года исполнительный директор компании Paghere Массимо Альберти лично подписал вместе с заказчиком совместный заключительный акт, где указаны некачественно проведенные и недоделанные работы.

Всего по актам Paghere признала свою задолженность перед компанией Ахмедова – Baku Caspian Real Estate Limited – в размере 1,476 млн евро, отмечает Шахвердиев. Правда, потом Альберти, что называется, "попятился" и стал заявлять для СМИ, что браку-то было "всего" на 300-400 тысяч евро, а рассыпающиеся прогулочные дорожки были сделаны некачественно по вине субподрядчика. Даже если так, отметил представитель Ахмедова, то Paghera все равно несет за это ответственность, так как именно она назначила субподрядчика.

Адвокат Paghere Камандар Насибов придумал "остроумный" ответ на претензии Ахмедова. Он яростно утверждает, что его подзащитный-итальянец, не владеющий русским языком, "подписал этот документ, не зная о его содержании". Получается, что высокопрофессиональная западная компания подписывала контракты на сотни тысяч евро, не зная об их содержании. Более того, при наличии персонального переводчика. Странно, не так ли?

Шахвердиев заявления Насибова опровергает. "Высказывания о том, что сотрудники компании Paghera не были в курсе того, что подписывают и то, что документ был составлен на непонятном для них языке также не является действительностью. Так как вся переписка между компанией Paghera и ООО "Baku Caspian Real Estate Limited" велась на русском языке, а также при подписании заключительного Акта присутствовали русскоязычные сотрудники компании Paghera в качестве переводчика.

Вообще, адвокатский стиль Камандара Насибова весьма оригинален, да и сам он человек довольно интересный. Почти ни одно его судебное дело не обходилось без того, чтобы не попасть в судебную хронику. Вот лишь один из описанных журналистами примеров: "На вчерашнем судебном процессе по делу генерала Акифа Човдарова произошел скандал. Адвокат генерала Камандар Насибов, забыв о правилах этики, разразился нецензурной бранью в зале суда".

Последний колоритный эпизод, изложенный в реплике портала Haqqin.az с говорящим названием "Адвокат палача" (поскольку Камандар Насибов защищал в суде генерала упраздненного азербайджанского Министерства национальной безопасности (МНБ) Човдарова, названного в СМИ за тяжкие преступления и смерть людей "кровавым генералом"), обозреватель сопроводил моралью: "Конечно же, мы понимаем, что К. Насибов, как и некоторые общественные активисты, бросившиеся на защиту генерала-палача, по всей видимости, получил кругленькую сумму в знак вознаграждения. И мы не станем мучить адвоката банальными и риторическими вопросами о совести и достоинстве. Это слишком высокопарно для Камандара... Хотя о каком приличии может идти речь – куда Камандар, а куда приличие…".

В 2015 году над Камандаром Насибовым сгустились было тучи, в СМИ даже появились заголовки: "Вор в законе" может поставить крест на карьере адвоката". СМИ писали, что сотрудники Пенитенциарной службы Азербайджана задержали Насибова с поличным, когда он, прибыв в исправительную колонию №8 для встречи с отбывающим наказание "вором в законе" Лоту Гули, попытался пронести ему спрятанный модем марки "Huawei" с картой "Azercell", что зафиксировано судебным решением.

Отметим, что Надир Салифов – известный в криминальном мире под прозвищем Лоту Гули – был осужден за тяжкие преступления: вымогательство, похищение людей и незаконное хранение оружия, после чего за совершение дополнительных преступлений срок его заключении был продлен до 27 лет. Причем даже из камеры "вор в законе" с помощью четырех мобильных телефонов умудрялся вымогать у бизнесменов и состоятельных людей страны.

Но один адвокат, пусть даже столь "креативный", спасти итальянцев от ответственности вряд ли сможет, поэтому "Пагера", со слов представителя Фархада Ахмедова, решила привлечь "тяжелую артиллерию". "После подписания заключительных Актов, на основании которых компания Paghera признала свою задолженность перед нами в размере 1,476 млн евро, нами была предъявлена претензия о возврате денежных средств. Сразу последовал ответ итальянцев с угрозой обращения в судебные органы Англии и Азербайджана, также во все СМИ и медиа-агентства, включая все компетентные офисы в Италии, Европе и Азербайджане", – рассказал в интервью Haqqin Наиль Шахвердиев.

Надо понимать, что во всех подобных случаях, когда западная фирма воюет за свои интересы в "туземной стране", "туземцев" грызут две головы дракона – одна извне, другая – изнутри, то есть местные коллаборационисты. Почти всегда давление пойдет по двум "линиям". На Западе – это юридические и адвокатские конторы, да и суды, которые порядком "ощиплют", как куриц для супа, ответчиков из СНГ и стран, не входящих в "западный клуб".

Недавно СМИ сообщали, что итальянская компания Paghere Green Service Societa Agricola S.R. планирует обратиться в Лондонский суд иск "за материальный и моральный ущерб" к российско-азербайджанскому бизнесмену Фархаду Ахмедову в размере 5 миллионов евро.

Ситуация с компанией "Пагера", к сожалению, наглядно демонстрирует стиль работы наших "западных партнеров" на постсоветском пространстве. Для многих представителей так называемых "цивилизованных стран" мы – "туземцы", которых можно, по их мнению, стричь, как овец. После развала СССР это наглядно показал Уильям Браудер, спрятавший за "дело Магницкого" свои многомиллионные хищения в России и заочно приговоренный российским судом к 9 годам лишения свободы. Пограбить без правил за постсоветские годы удалось тысячам авантюристов из Западной Европы и США, хлынувших после распада Союза в его бывшие республики.

Между тем нынешний скандал с работой в Азербайджане руководителей компании Paghera синьор Массимо Альбертини и Джанфранко Пагеру также говорит о многом. Если обвинения в их адрес подтвердятся, то это откроет новую страницу в истории западного мошенничества. Тогда окажется, что и солидные, казалось бы, международные фирмы ослабляют тугие узелки галстуков на шее в постсоветских государствах и выходят на тропу "джентльменов удачи" без оглядки на правила, которые они никогда бы не позволили нарушить у себя дома.

Возможно, впервые за 55 лет компании, "обсуживавшей королей", все же придется раскошелиться и "уносить ноги" из страны подобру-поздорову. По крайней мере, в Азербайджане у компании после столь громкого скандала вряд ли будут радужные перспективы.