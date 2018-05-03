Российские санкции убили латвийские шпроты

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев прокомментировал убытки производителя шпрот из Латвии. По его прогнозам, процесс исчезновения отрасли примет стремительные обороты.

Элитное латвийское рыбоперерабатывающее предприятие Brvais Vilnis несет огромные убытки, которые увеличились за 2017 в два раза. В первую очередь, это связано с российскими санкциями, введенными в 2015 году из-за многочисленных нарушений со стороны поставщиков из Эстонии и Латвии.

По мнению эксперта Александра Савельева, рыбная отрасль, которой славилась вся Прибалтика, на сегодняшний день почти умерла, передает RT. "Россия – единственный рынок сбыта для этой продукции, при его отсутствии они обречены на банкротство и тихое увядание", – заявил он.

Кроме того, доставшийся странам Балтии еще со времен СССР флот износился и пришел в негодность. На строительство новых судов у государства нет денег. По этой причине моряки не могут выходить в дальнее плавание и приносить большой улов. Им приходится довольствоваться богатствами прибрежных вод.

Савельев отметил, что запрет на поставки латвийских шпрот никак не отразится на российском рынке. По его словам, когда импорт прибалтийских рыбных консервов был ограничен, предприятия в Крыму и на Дальнем Востоке перехватили инициативу. Это позволило полностью удовлетворить спрос россиян на этот вид продукта.