Центробанк отобрал лицензию у белгородского банка

Центробанк отозвал лицензию у зарегистрированного в Белгороде Вэлтон Банка, передает РИА ФАН. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов, поэтому клиенты могут рассчитывать на возврат своих денег в установленных законом объемах. Вэлтон Банк находился на 500-м месте в банковской системе страны.
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