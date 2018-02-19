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Экономика

Продажа лекарств в супермаркетах дорого обойдется россиянам

Фото: GLOBAL LOOK press/Vasilii Smirnov
Эксперты из области фармацевтики в один голос сообщают о серьезных угрозах инициативы по продаже лекарств в продовольственных магазинах. Если законопроекту дадут зеленый свет, крупнейшие аптечные сети будут вынуждены сократить до половины количество своих объектов.
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Под особый риск попадут торговые точки, которые находятся близ продуктовых магазинов и супермаркетов – небольших городов это коснется в первую очередь. Более того, инициатива вызовет абсолютное недоверие у граждан, считает исполнительный директор некоммерческого партнерства "Аптечная гильдия" Елена Неволина. Сегодня мы все чаще и чаще сталкиваемся с недобросовестностью крупных сетевых супермаркетов, которые реализуют просроченные продукты. Логично ожидать подобное и в случае с медикаментами.  

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Глава "Аптечной гильдии" также отметила, что эта инициатива принесет лишь мнимую пользу работоспособной части населения, передает газета "Известия". У так называемого креативного класса зачастую не хватает времени посетить аптеку, люди станут покупать лекарства после работы, вперемешку с остальными продуктами, что, конечно, негативно повлияет на качество лечения.

К росту конкуренции и снижению цен, по мнению Неволиной, инициатива не имеет никакого отношения. Медикаменты – особый сегмент товаров, который отдан на реализацию аптекам не просто так. Конкуренция повлияет лишь на товары сезонного спроса – те, что широко разрекламированы и будут покупаться в периоды обострений распространенных заболеваний. По словам эксперта, для остальных лекарств необходимо применить более тонкий и ответственный подход с учетом всех последствий.

В целом фармацевтическое сообщество сходится во мнении, что продажа лекарств в продовольственных магазинах просто "задушит" аптеки, которые дают полноценную медицинскую консультацию гражданам. Если ассортимент этих точек серьезно урезать, аптекам просто не хватит прибыли, чтобы покрыть основные расходы, а это, в свою очередь, неминуемо приведет к росту цен на лекарства.

Автор: Михаил Вштанов19 февраля 2018, 14:47

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