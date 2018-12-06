Московский Златкомбанк лишился лицензии

Центральный банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Москве Златкомбанка, передает сетевое издание m24.ru. По данным регулятора, финансовое учреждение занижало величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Центробанк неоднократно требовал досоздать резервы на возможные потери. Более того, Златкомбанк, по данным ЦБ, нарушал законодательство в области борьбы с отмыванием доходов. Отмечается, что банк является участником страхования вкладов. По величине активов он находился на 408-м месте в банковской системе России.
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