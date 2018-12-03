Где в России самые высокие зарплаты
В исследовании приведены результаты за 2017 год. В среднем по России среднестатистический работник может рассчитывать на зарплату от 17 до 44 тысяч рублей в месяц.
Выше 100 тысяч рублей в нашей стране получают 4,4% населения. А зарплату менее 15 тысяч – каждый пятый работник, передает РИА Новости.
Самые высокие заработки у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки, Hенецкой АО, Магаданской области и Москвы. Наиболее низкие – в республиках Дагестан, Карачаево-Черкесия, а также в ряде субъектов Центрального федерального округа.
Большинство регионов из рейтинга – это северные или дальневосточные регионы, Москва и Санкт-Петербург. В удаленных населенных пунктах России зарплаты часто являются компенсационными.
В Москве и Северной столице расположены центральные офисы почти всех лидеров российской экономики и штаб-квартиры иностранных корпораций. Отмечается, что в 2018 году медианная зарплата (половина людей получает больше, а половина – меньше) равна 26,9 тысячи рублей в месяц.
Кроме того, в текущем году произошло достаточно резкое повышение минимального размера оплаты труда. В 2017 году он был равен 7800 рублей, а в 2018-м вырос до 11163 рублей в месяц.
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