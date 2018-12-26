Чиновница "государство не просило вас рожать" подала в отставку

Прославившаяся на всю страну руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких решила уйти в отставку. Об этом сообщает "ФедералПресс".



Чиновница оказалась в центре скандала после своего заявление на одной из встреч с молодежью региона, что "государство вам ничего не должно" и вообще "не простило никого рожать". Глацких была отстранена от должности, но потом вернулась на работу.

