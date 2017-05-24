Российский квас подменяют газировкой

Роскачество провело исследование кваса с отечественных прилавков. Выяснилось, что треть продукции является подделкой.

Под видом кваса недобросовестные производители продают газированный напиток. Для того чтобы это узнать, специалисты из Роскачества изучили несколько десятков наиболее популярных среди потребителей марок кваса по 26 параметрам качества и безопасности.

Эксперты проверили продукцию, произведенную в 12 регионах России, и один образец из Белоруссии. "Треть исследованных образцов либо приготовлены путем ненатурального брожения, а с помощью искусственной газации и методом купажирования, или содержат искусственные добавки", но продаются как квас, передает РИА Новости.

По словам специалистов, такой метод изготовления не является нарушением российского законодательства, если напиток выпущен по собственным техническим условиям. Однако натуральный квас по ГОСТу должен быть приготовлен из квасного сусла путем естественного брожения.

Ингредиенты настоящего кваса – ячменный или ржаной солод, ржаная мука или кукуруза, вода, сахар, дрожжи и молочнокислые бактерии. Таким был состав 17 из 26 исследованных образцов.

Один образец превысил норму содержания этилового спирта: вместо максимум 1,2% по ГОСТу он содержал 1,5%. "В ходе исследования был выявлен образец безалкогольного кваса, который не содержал спирта и был сделан по ГОСТу на газированные напитки, что в очередной раз подтверждает отсутствие четкого разделения понятий кваса и газировки в России", – отметили в Роскачестве.



