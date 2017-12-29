В России обвалились цены на продукты перед Новым годом

По заявлениям Росстата, в 2017 году в России зафиксирована самая низкая инфляция за всю историю страны. Показатель составил всего 2,5%.

В декабре инфляция составила всего 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, в ноябре и октябре – 0,2%. В сентябре и августе наблюдалась дефляция 0,1 и 0,5%. После нескольких лет рецессии и медленного восстановления российская промышленность показала рост производства выше прогнозов. Западные страны продлили санкции против Москвы, но ударом для экономики это не стало.

Инфляцию помогла сдержать жесткая денежно-кредитная политика Центробанка. Еще одним позитивным вкладом в экономику страны стали так называемые разовые факторы: стабильность курса рубля и хороший урожай, который помог нивелировать эффект от введенных Западом санкций. Как сообщает глава Центробанка Эльвира Набиуллина, монетарная политика позволила сдержать рост цен на один процентный пункт.

Кроме того, по сообщению газеты "Известия", изменилась сама структура инфляции. В этом году основной вклад в этот показатель вносили услуги. К концу года они подорожали на 1,1%. Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,9%, а на продовольственные – на 0,2%.

Согласно данным Центра социологических исследований РАНХиГС, около 30% жителей России не ощутили роста цен. "Обычно россиянам гораздо проще пожаловаться на рост цен, чем признать, что они не изменились или выросли слабо. И показатель в 30% незаметивших подорожание свидетельствует не только о том, что у нас снижается инфляция, но и о том, что население реально это на себе чувствует", - подчеркивает замначальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич.