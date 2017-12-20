Дешевый борщ напугал Центробанк

Цены на продукты, необходимые для приготовления популярных блюд, колеблются в очень широком диапазоне. Причина – проблемы с хранением урожая, заявляют в Центробанке.

Колебания цен на продукты порождают инфляционные ожидания. В настоящее время они находятся на уровне 9%, а реальная инфляция – 8%, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. "Поэтому ЦБ приходится держать более высокие процентные ставки при прочих равных, чем если бы имели достаточные объемы хранения сельхозпродукции, сглаживая волатильность внутри сезонного цикла", – пояснил чиновник.

Упомянутая "огромная волатильность" цен на наборы продуктов для приготовления популярных блюд – борща или салата оливье – появилась из-за проблем с хранением урожая в России. "Возьмем наше сельское хозяйство и импортозамещение: мы имеем волатильность по борщовому набору или салату оливье огромную в течение года. Почему? Потому что у нас осенью урожай, у нас нет трех урожаев, как в Китае по некоторым культурам. Хранить негде, крестьяне отдают за бесценок, цены падают. Естественным образом хранилище заполняется и избыток хранится до января месяца, а начиная с марта идет взлет цен. Раньше это закрывалось так или иначе импортом, сейчас импорта стало меньше", – сказал Швецов.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала депутатам Госдумы об инфляции и стоимости продуктов для блюд новогоднего стола. Она сообщила депутатам, что ингредиенты для приготовления салата оливье подорожали на 1,2 процента, до 312 рублей. А продукты для селедки под шубой подешевели за год на 0,9 процента – до 150 рублей, передает ТАСС.