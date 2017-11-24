Министру энергетики стало смешно от цен на бензин

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев рассказал анекдот о политике ценообразования на российский бензин. Таким образом он ответил на вопрос о проблемах с поставками топлива.

"Министр энергетики вызывает к себе своего зама и говорит ему: "Ты понимаешь, почему цена на бензин поднялась?" Тот отвечает: "Потому что себестоимость поднялась, из России импортировали и так далее". А министр ему: "Объяснить я и сам могу. Я понять не могу", – пошутил Бозумбаев в интервью Tengrinews.kz.

Глава ведомства отметил, что существовавшую ранее проблему с поставками бензина АИ-92 удалось решить. "Хочу сказать, что ситуацию, которая была в сентябре с бензином, мы в октябре стабилизировали. Сейчас ситуация стабильная. С дизтопливом тоже. Импортом закроем свои внутренние проблемы", – сказал он.

Напомним, в начале осени в Казахстане возникли трудности при покупке бензина АИ-92, за наличные его можно было купить только на АЗС одного бренда. На станциях других компаний его количество было ограниченно либо он продавался только по талонам и топливным картам.

Из-за этого руководству страны пришлось обращаться к российским коллегам с просьбой обеспечить дополнительные поставки бензина и увеличить ввозимые в Казахстан объемы. Об этом рассказывал глава Министерства энергетики России Александр Новак. Отметим, что наша страна, как и Казахстан, являются членами ОПЕК. Совместно с еще 12 государствами – экспортерами нефти они контролируют около двух третей мировых запасов топлива.