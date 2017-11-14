Цены на бензин в России побили рекорд
На российском рынке в октябре обычно происходит снижение оптовых цен. Однако сложившаяся ситуация нарушила эту тенденцию.
По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, с 7 по 13 ноября стоимость бензина АИ-92 выросла на 2,3% (до 42 тысяч 850 рублей за тонну), АИ-95 – на 1,7% (до 44 тысяч 990 рублей). Причиной роста цен стала остановка одной из ключевых установок "Газпромнефти" на Московском нефтеперерабатывающем заводе, которая произошла на прошлой неделе, передает URA.RU со ссылкой на "Коммерсантъ".
В пресс-службе компании заявили, что отгрузка топлива осуществляется по графику, однако не сообщили числовых значений. По мнению экспертов, остановка установки привела к выбытию примерно 50 тысяч тонн бензина в неделю.
Вместе с тем компания сократила отгрузки топлива на рынок и начала закупку партий бензина на бирже, что совпало с ростом цен на нефть. В "Газпромнефти" пообещали возобновить работу установки в середине ноября.
Федеральная
антимонопольная служба прогнозирует, что рост цен на топливо в России в
ближайшие десять лет не превысит уровень инфляции. Предыдущие скачки
объяснялись ростом акцизов.
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