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Пятница 9 февраля

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Женился на сестре и обрюхатил супругу друга: любовная драма известного писателя

Женился на сестре и обрюхатил супругу друга: любовная драма известного писателя
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Изначально храм Христа Спасителя по проекту архитектора Александра Витберга должен был появиться на Воробьевых горах. Он мог оказаться втрое больше построенного в итоге на Волхонке! Грандиозный проект осуществить не удалось, а архитектора обвинили в растрате бюджетных миллионов и отправили под суд. Закладной крест на месте, которое планировалось под постройку, простоял еще столетие. Неподалеку юные Александр Герцен и Николай Огарев поклянутся посвятить свою жизнь борьбе за свободу. А в 1978 году здесь появится символический монумент того обещания двух философов-идеалистов. Впрочем, связывала их не только вера в светлое будущее человечества, но и куда более земные вещи...

Александр Герцен был женат на свой двоюродной сестре Наталье Захарьиной. А та, в свою очередь, являлась незаконнорожденной дочерью обер-прокурора Святейшего синода, который вроде как должен был стоять на страже морали и нравственности.

В эмиграции эта его ставшая супругой сестра влюбилась в немецкого поэта Георга Гервига – женатого друга своего супруга. И стала говорить, что мечтает "о браке втроем". Поэтому, чтобы не огорчать влюбленную в друга жену, было решено жить в Ницце всем вместе. Мол, так можно преодолеть "чувство собственности" и "остаточный эгоизм". Перекрестные интимные отношения не предполагались и изначально Гервиг спал со своей женой Эммой, а Герцен – со свой двоюродной сестрой Натальей.

Фото: Russian Look / Global Look Press / www.globallookpress.com

Но желание последней было велико, она постоянно жаловалась на неудовлетворенность. В итоге любвеобильная Захарьина стала любовницей Гервига и даже родила от него. Герцен был взбешен таким кульбитом и потребовал друга покинуть дом, а тот в ответ пригрозил самоубийством. Да и друзья-революционеры гнева обманутого мужа не поняли. Мол, что такого если ставшая твоей женой сестра спит с твоим другом и рожает от него! Они осудили Герцена, который якобы был виновен в "моральном принуждении" супруги и противился ее человеческому счастью с любовником. О том скандале говорили светские сплетники Москвы и Петербурга!

Через два дня после рождения восьмого ребенка Наталья Захарьина умерла. Вдовец, впрочем, подозревал, что часть детей не от него, но никогда не высказывал осуждений жене. Он горевал недолго, и стал сожительствовать с женой своего друга юности Николая Огарева – Натальей Огаревой-Тучковой. От этой странной связи у них них родились трое малышей, хотя официально и считались детьми Огарева. На титульном листе "Былого и дум" Герцен оставит посвящение Огареву: "В этой книге больше всего говорится о двух личностях. Одной уже нет, ты один остался".

Захарьина родила писателю восьмерых детей. Правда, судьба их была драматичной – многие умирали в первые же дни, а сын, который с детства был глухим, в 8 лет погиб с бабушкой и учителем в кораблекрушении. До 17-летия доживет Елизавета Огарева-Герцен, но покончит жизнь самоубийством из-за неразделенной любви к сорокачетырехлетнему французу. Федор Достоевский позже опишет эту трагедию в очерке "Два самоубийства".

Такая вот любовная Санта-Барбара в жизни двух идеалистов....

9 февраля 2024, 12:26
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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