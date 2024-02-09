Женился на сестре и обрюхатил супругу друга: любовная драма известного писателя

Александр Герцен был женат
на свой двоюродной сестре Наталье Захарьиной. А та, в свою очередь, являлась
незаконнорожденной дочерью обер-прокурора Святейшего синода, который вроде
как должен был стоять на страже морали и нравственности.
В эмиграции эта его ставшая супругой сестра влюбилась в немецкого поэта Георга Гервига – женатого друга своего супруга. И стала говорить, что мечтает "о браке втроем". Поэтому, чтобы не огорчать влюбленную в друга жену, было решено жить в Ницце всем вместе. Мол, так можно преодолеть "чувство собственности" и "остаточный эгоизм". Перекрестные интимные отношения не предполагались и изначально Гервиг спал со своей женой Эммой, а Герцен – со свой двоюродной сестрой Натальей.
Но желание последней было велико, она постоянно жаловалась на неудовлетворенность. В итоге любвеобильная Захарьина стала любовницей Гервига и даже родила от него. Герцен был взбешен таким кульбитом и потребовал друга покинуть дом, а тот в ответ пригрозил самоубийством. Да и друзья-революционеры гнева обманутого мужа не поняли. Мол, что такого если ставшая твоей женой сестра спит с твоим другом и рожает от него! Они осудили Герцена, который якобы был виновен в "моральном принуждении" супруги и противился ее человеческому счастью с любовником. О том скандале говорили светские сплетники Москвы и Петербурга!
Через два дня после рождения восьмого ребенка Наталья Захарьина умерла. Вдовец, впрочем, подозревал, что часть детей не от него, но никогда не высказывал осуждений жене. Он горевал недолго, и стал сожительствовать с женой своего друга юности Николая Огарева – Натальей Огаревой-Тучковой. От этой странной связи у них них родились трое малышей, хотя официально и считались детьми Огарева. На титульном листе "Былого и дум" Герцен оставит посвящение Огареву: "В этой книге больше всего говорится о двух личностях. Одной уже нет, ты один остался".
Захарьина родила писателю восьмерых детей. Правда, судьба их была драматичной – многие умирали в первые же дни, а сын, который с детства был глухим, в 8 лет погиб с бабушкой и учителем в кораблекрушении. До 17-летия доживет Елизавета Огарева-Герцен, но покончит жизнь самоубийством из-за неразделенной любви к сорокачетырехлетнему французу. Федор Достоевский позже опишет эту трагедию в очерке "Два самоубийства".
Такая вот любовная Санта-Барбара в жизни двух идеалистов....