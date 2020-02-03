Знаменитый автор песен скончался после тяжелой болезни

Чешский автор песен Иван Крал скончался в возрасте 71 года в Мичигане. Музыкант длительное время боролся с онкологией, сообщает радиостанция Český rozhlas.
Напомним, Иван Крал сотрудничал с такими артистами, как Дэвид Боуи, Патти Смит, Джон Уайт. Кроме того, он написал музыку к фильмам "Уютные норки", "Забегаловка" и "Чужемезец", сообщает Lenta.ru.
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