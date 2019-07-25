Умер народный артист России Анатолий Торопов

О смерти звезды сообщили пресс-службе Малого театра. Руководство и коллеги артиста выражают близким Анатолия Торопова искренние соболезнования.
"Малый театр скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича. О месте и времени прощания мы сообщим дополнительно", – указано на сайте театра.
Анатолий Торопов родился 14 июня 1928 года в Пятигорске. В молодом возрасте он переехал в Москву и поступил в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, которое с успехом окончил в 1952 году. После выпуска был принят в труппу Малого театра.
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