Умер актер из фильма "Бегущий по лезвию"

Знаменитый актер Рутгер Хауэр скончался в возрасте 75 лет в Нидерландах после непродолжительной болезни. Трагическое известие сообщил представитель артиста.
Рутгер Хауэр приобрел известность благодаря участию в фильме "Бегущий по лезвию". Он также сыграл в таких лентах, как "Слепая ярость", "Зов предков", "Ночные ястребы". В 1988 году артист получил премию "Золотой глобус" за роль второго плана в картине "Побег из Собибора", передает РИА Новости.
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