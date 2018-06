В США умер известный писатель

В США в возрасте 94 лет ушел из жизни известный писатель-фантаст Харлан Эллисон, передает RT. Об этом на своей странице в Twitter рассказала юрист и фотограф Кристин Влада. Она отметила, что жена писателя Сьюзан Эллисон попросила рассказать о смерти супруга во сне.

Susan Ellison has asked me to announce the passing of writer Harlan Ellison, in his sleep, earlier today. “For a brief time I was here, and for a brief time, I mattered.”—HE, 1934-2018. Arrangements for a celebration of his life are pending.