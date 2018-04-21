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Культура

Семья брата делит квартиру умершей Нины Дорошиной

Нина Дорошина. Кадр из фильма "Любовь и голуби"
В столице на 84-м году жизни скончалась актриса Нина Дорошина. Звезда комедии "Любовь и голуби" оставила очень скромное наследство.
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Нина Дорошина так и не смогла родить ребенка. Поэтому всю свою нерастраченную материнскую любовь она отдавала племяннице – младшей дочери брата. Девочку даже назвали в честь тети.

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Скончалась актриса Нина Дорошина

Нина Дорошина-младшая тоже стала актрисой, она работала в театре "Сфера". Несколько лет назад 24-летняя девушка скоропостижно скончалась. Молодую актрису убил инсульт. Смерть любимой племянницы Ниночки подкосила Дорошину.

Перед трагедией знаменитая актриса перенесла инфаркт, а после скоропостижной смерти племянницы слегла совсем – долгое время не вставала с потели. У Дорошиной отказали ноги. На помощь пришли соседи и знакомые, они приносили продукты. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, от госпитализации актриса отказывалась – не любила больницы.

У Нины Михайловны осталась еще одна племянница – старшая дочь брата. Женщине уже 48 лет. Она с мужем и двумя детьми живет под Геленджиком. Внуков Дорошина видела редко, врачи запретили ей поездки на юг, а родственники не часто летали в Москву. Но несмотря на разделявшее их расстояние актриса в родных души не чаяла, старалась быть в курсе всех новостей их жизни. Племянница тоже не забывала о Нине Михайловне.

Однако оставить большое наследство любимой родне Дорошина не смогла. Народная артистка жила скромно, часто у нее возникали проблемы с деньгами. Как сообщает сайт "Телепрограмма", Нина Михайловна иногда сдавала свою квартиру, а сама жила на даче с братом и его женой.

Еще при жизни Дорошина переписала на семью брата свою квартиру – это все, что нажила артистка. Предположительная стоимость жилья на Пресненском валу – 10 миллионов рублей. Муж артистки Владимир Ишков, умер 14 лет назад. Так что у Дорошиной как такового наследства не осталось, да и делить его некому. Семье брата Нины Михайловны осталось лишь решить, кто будет жить в квартире актрисы.

Как писали Dni.Ru, Нина Дорошина скончалась 21 апреля. Актрисе было 83 года. В последнее время она жаловалась на боли в сердце.

Автор: Алёна Нестерова21 апреля 2018, 16:38
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Какой запомнилась звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина

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