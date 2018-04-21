Скончалась актриса Нина Дорошина

Звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина умерла в Москве. Ей было 83 года.

Здоровье Дорошиной резко ухудшилось после инфаркта, который она перенесла несколько лет назад. В августе 2017 года у артистки отказали ноги.

Тогда в больнице Дорошина провела полтора месяца. Врачи обнаружили у звезды комедии "Любовь и голуби" защемление нервных окончаний позвоночника, из-за которого она была буквально прикована к кровати.

Очередное обострение произошло в марте 2018 года. В течение месяца актриса несколько раз обращались к медикам. Вчера, 20 апреля, Нину Дорошину мучили боли в сердце, она опять позвонила в неотложку. Врачи настаивали на госпитализации, но актриса отказалась. Дорошина в тот же день успокоила поклонников, рассказав журналистам, что, несмотря на "взрослый возраст", сейчас чувствует себя хорошо. Актриса отметила, что теперь "все в порядке".

Утром 21 марта Нины Дорошиной не стало. Она умерла в своей квартире на Пресненском валу. Об этом сообщил телеграмм-канал 112. О дате и месте проведения гражданской панихиды пока информации нет.

Нина Дорошина — народная артистка РСФСР. Всенародная слава и любовь пришли к ней после выхода на экраны фильма "Любовь и голуби". В культовой картине она сыграла Надежду — жену главного героя.

