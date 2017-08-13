Здоровье звезды фильма "Любовь и голуби" резко ухудшилось

Знаменитая советская и российская актриса Нина Дорошина прикована к постели. Состояние здоровье актрисы резко ухудшилось.

Из-за плохого самочувствия Дорошиной пришлось вызвать скорую помощь. Врачи сделали ей обезболивающие уколы и уехали. Прикованная к постели актриса заявила, что даже разговаривает с трудом.

"Мышцы ног атрофировались, мучает астма и радикулит, сердце болит постоянно", – заявила она. Дорошина добавила, что за ней практически некому ухаживать: иногда знакомые и соседи покупают ей продукты и лекарства, но в сезон отпусков она фактически осталась в полном одиночестве.

"Даже не верится, что я буквально год назад бегала на каблуках", – сокрушается актриса. По ее словам, врачи разводят руками: доктор списывает все на возраст и говорит, что бессилен.

Артистка добавила, что нуждается в уходе спортивного врача. Он бы помог ей восстановить мышцы ног. "Я заслужила достойный уход, я все-таки народная артистка", – заявила Дорошина. Актриса надеется вскоре подняться и вернуться в свой любимы театр, передает "Московский комсомолец".

Напомним, здоровье Дорошиной резко ухудшилось после инфаркта, который она перенесла несколько лет назад. С тех пор актриса не может восстановиться.