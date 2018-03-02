Ефремов лишил больного Табакова главной гордости

В "Союзмультфильме" назвали актера, который озвучит кота Матроскина в новой серии "Простоквашино". Легендарного Олега Табакова заменит другой артист.

Необычную роль получил Михаил Ефремов. Можно предположить, что актер отлично справится с этой задачей: за его плечами – работа по озвучиванию персонажей в нескольких известных мультфильмах. Например, артист принимал участие в создании ленты "Про Федота-стрельца, удалого молодца".

Голос псу Шарику в новой картине подарит музыкант Гарик Сукачев. Дядю Федора озвучит юный актер Алексей Онежен, его маму – телеведущая Юлия Меньшова. Говорить за почтальона Печкина будет актер Иван Охлобыстин, пишет "Газета.ru" со ссылкой на РИА Новости

В оригинальном мультфильме кота Матроскина неизменно озвучивал Табаков. Можно с уверенностью заявить, что эта работа является главной гордостью актера: голос пушистого спутника Дяди Федора известен всей стране. Возможно, артист лишился возможности принять участие в возрождении "Простоквашино" из-за плохого самочувствия: долгое время он страдает от тяжелого заболевания.

Новая серия мультфильма выйдет на экраны 1 апреля. Первый после долгого перерыва выпуск появится на канале "Союзмультфильма" на YouTube, сообщает сетевое издание m24.ru.

До 2020 года создатели "Простоквашино" планируют выпустить 30 серий. Каждая будет длиться 6,5 минуты, передает агентство городских новостей "Москва".