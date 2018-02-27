Укравшего миллионы у Олега Табакова схватили в Риге

В Риге арестован бывший заместитель председателя правления банка "Клиентский" Илья Волосевич. По данным следствия, банкир вместе с сообщниками растратил более миллиарда рублей вкладчиков кредитной организации, передает Ura.ru со ссылкой на газету "Коммерсантъ".
От действий Ильи Волосевича пострадал и актер Олег Табаков. На его счету в "Клиентском" хранилось 677 миллионов рублей.
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