У Марлона Брандо нашли любовника-комика

Рассказы о любовных похождениях и о бисексуальности голливудского красавца давно никого не удивляют. Новое имя в списке любовников Марлона Брандо всплыло благодаря недавнему интервью музыканта Куинси Джонса, теперь же его слова подтвердила вдова Ричарда Прайора.

Вдова американского комика, Дженнифер Прайор, заявила, что ее муж вступал в сексуальную связь с известным актером. А всему виной, по ее версии, наркотики. "Это были семидесятые! Наркотики были еще качественными. С достаточным количеством кокаина в организме вы бы трахнули батарею и прислали бы ей цветы на следующее утро", – описывает господствовавшие в те времена в среде американской богемы нравы Дженнифер.

По словам пожилой дамы, ее покойный супруг никогда не скрывал от друзей свою бисексуальность, и вряд ли бы стал возражать против того, что о его отношениях с Брандо узнали все. От жены Ричард тоже никогда ничего не скрывал. Не секрет и то, что ее муж всю жизнь боролся с наркотической и алкогольной зависимостью: однажды, например, он, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, облил себя ромом и поджег. К счастью, тогда его удалось спасти. А еще он вел дневник, в котором описывал свои гомосексуальные любовные похождения. Дженнифер планирует издать эти воспоминания в будущем году.

Впрочем, Марлон Брандо также не особо стеснялся своих похождений. "Гомосексуальность уже так давно в моде, что это ни для кого не новость. У меня, как и многих-многих других мужчин, были гомосексуальные эксперименты, и я этого не стыжусь. Меня в принципе всегда мало волновало, что кто-то подумает обо мне. Знаете, если люди хотят думать, что мы с Джеком Николсоном любовники – пусть думают, это забавно", – признался как-то актер.

Ричард Прайор считается одним из самых значимых американских стендап-комиков. Он был женат семь раз (причем на некоторых женщинах – дважды), и у него осталось семеро детей. Комик скончался в 2005 году после третьего в своей жизни сердечного приступа, пишет таблоид TMZ.

3 Films: Marlon Brando

The Godfather (1972) Coppola

On The Waterfront (1954) Kazan

A Streetcar Named Desire (1951) Kazan

I have learned more in the streets than any classroom.#MarlonBrando @TheCinegogue @LateAmerican @largottes @eliza2854 @LaFamiliaFilm @RealEOC @skipbolden pic.twitter.com/d2EPXE3hfw