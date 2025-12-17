Обновленный павильон "Пчеловодство" открывает двери в удивительный мир насекомых

Здесь будет работать первая в России публичная энтомологическая лаборатория.

В Москве готовится к открытию новая яркая площадка «Биокластера» — павильон №28 «Пчеловодство» на ВДНХ. Уже с 18 декабря гости смогут погрузиться здесь в захватывающий мир энтомологии благодаря интерактивным зонам, экспозиции «Жужжащий мир», а также первой в России публичной энтомологической лаборатории.

История павильона ведется с 1953 года. Сначала в нем демонстрировали достижения советский хлебной промышленности, а в 1970‑х здесь появилась экспозиция о пчеловодстве. В 2024 году здание передали Государственному биологическому музею имени К. А. Тимирязева. После масштабной реконструкции павильон не только обрел свой исторический облик (фасады теперь окрашены в цвет речного перламутра), но и превратился в современный научно‑просветительский центр.

Внутри посетителей ждет настоящее путешествие в микромир: более 40 экспозиционных витрин, 30 мультимедийных экранов, объемные макеты насекомых, шесть аудиозон и пять интерактивных пространств, где наука становится увлекательной игрой. Сердце нового пространства — публичная энтомологическая лаборатория. Оснащенная современными микроскопами с трансляцией изображения на большой экран, она открывает возможности для настоящих научных наблюдений. Программы лаборатории подходят для всех возрастов — от дошкольников до взрослых.

Экспозиция «Жужжащий мир» превращает знакомство с энтомологией в приключение. Гости увидят голографические изображения и увеличенные модели насекомых, попробуют разобраться, как устроен пчелиный улей изнутри, научатся определять насекомых по звуку и даже создадут собственное виртуальное насекомое на интерактивном экране.

В первые дни работы павильона для посетителей подготовили разнообразные мероприятия. Так, 20 декабря здесь пройдут экскурсии о многообразии насекомых с демонстрацией настоящего улья и редких безжальных пчел, а 21 декабря в ходе экскурсии «Мир пчелы» гостям расскажут о различиях между пчелами и осами, тайнах появления меда и неожиданной связи насекомых с производством бумаги.

Павильон №28 «Пчеловодство» является частью уникального «Биокластера» — первого и единственного в России комплекса, объединяющего ключевые направления биологии. Вместе с павильонами №31 «Геология» и №29 «Цветоводство и озеленение» он создает уникальное пространство для познания природы.

Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева основан в 1922 году. Основная экспозиция находится в бывшей усадьбе Петра Щукина на Малой Грузинской улице (дом 15), всего в коллекции – более 110 тысяч экспонатов.