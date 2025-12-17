Медоед-чемпион: Московский зоопарк приглашает проверить знания о самом бесстрашном хищнике на планете

Для зрителей онлайн трансляций на zoo.mos.ru подготовили новую серию вопросов о животных.



Московский зоопарк запустил увлекательную онлайн‑викторину о медоедах — харизматичных хищниках, которые занесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые бесстрашные млекопитающие планеты. Принять участие в интеллектуальном состязании могут все желающие, но проще всего будет зрителям прямых трансляций, которые ведутся из вольеров зоопарка на портале mos.ru.

Викторина состоит из восьми вопросов с вариантами ответов. Участникам предстоит продемонстрировать знания об уникальных особенностях медоедов: где они обитают в природе, чем питаются, как устроена их жизнь в зоопарке. Чтобы показать лучший результат, можно понаблюдать за животными в режиме реального времени и изучить познавательные материалы на сайте и в соцсетях зоопарка — там собраны любопытные факты о его обитателях.

Многие задаются вопросом, почему медоеды заслужили статус рекордсменов. Действительно, складывается ощущение, что эти активные зверьки из семейства куньих не знают страха: в дикой природе они способны противостоять даже крупным хищникам. Медоедов легко отличить по контрастной чёрно‑белой окраске и энергичному нраву.

В Московском зоопарке для них созданы комфортные условия: зимой они живут в теплом павильоне «Животные Африки», а летом переезжают в уличный вольер. Сотрудники зоопарка регулярно проводят с ними тренинги и придумывают интересные задания — например, прячут угощения, чтобы стимулировать природные инстинкты. Благодаря онлайн‑трансляциям каждый может увидеть, насколько медоеды ловки, игривы и изобретательны.

Викторина доступна:

на странице с онлайн‑трансляциями из вольеров медоедов;

на сайте проекта «Активный гражданин»;

в мобильном приложении «Активного гражданина».

Это уже пятая викторина в рамках проекта онлайн‑трансляций Московского зоопарка. Ранее зрители могли проверить свои знания о пандах, мануле, капибарах и сурикатах. Такие интерактивные форматы не только помогают закрепить наблюдения за животными, но и открывают множество неожиданных фактов о них. За успешное прохождение викторины начисляются баллы городской программы лояльности, которые можно реализовать у партнеров проекта "Миллион призов".

Проект онлайн‑трансляций из Московского зоопарка позволяет жителям разных регионов России и даже других стран наблюдать за жизнью медведей, кошачьих, приматов, травоядных и птиц. Он постоянно развивается, расширяя возможности виртуального знакомства с редкими видами животных.