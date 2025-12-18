Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Пятница 19 декабря

18:07Еще одна звездная семья пострадала от мошенников: отдали все деньги
Теплый круг: в столичных парках появились костровые зоны

Теплый круг: в столичных парках появились костровые зоны
122

Проект "Зима в Москве" дарит горожанам уют и праздничное настроение у живого огня.

Зима в столице становится еще притягательнее: в рамках проекта «Зима в Москве» в популярных парках заработали костровые зоны — островки тепла и уюта, где можно согреться после прогулки, собраться с друзьями и проникнуться атмосферой зимнего праздника.

Специальные площадки для отдыха на свежем воздухе у живого огнем открылись в пяти знаковых локациях: парках «Фили», «Ходынское поле», «Сокольники», Парке Горького и зоне отдыха «Покровский берег». Все они находятся в ведении столичного Департамента культуры и готовы встречать гостей ежедневно до 1 марта.

Для безопасности посетителей за кострами круглосуточно следят администраторы — они поддерживают ровное пламя в течение всего времени работы площадок. Режим посещения варьируется в зависимости от локации:

  • в «Покровском берегу» и парке «Фили» костры горят с 12:00 до 20:00;
  • в «Сокольниках» — с 12:00 до 21:00;
  • в парке «Ходынское поле» — с 12:00 до 22:00.

Каждая площадка имеет свое особенное расположение:

  • в Парке Горького костровая зона разместилась у катка возле арки главного входа;
  • в «Покровском берегу» — слева от пляжной зоны;
  • в «Сокольниках» — на Фестивальной площади;
  • в парке «Ходынское поле» — на центральном променаде;
  • в парке «Фили» — рядом с летним кинотеатром.

По выходным костровые зоны превращаются в центры праздничных мероприятий. Музыкальные программы с участием диджеев создают особое настроение: ритмичные композиции гармонично переплетаются с мерцанием живого огня. Так, 19 декабря гостей ждут выступления в «Сокольниках» (19:00–20:00) и на «Ходынском поле» (20:00–21:00).

Музыкальная программа на 20 декабря значительно шире:

  • в «Сокольниках» диджеи выступят трижды — с 16:00 до 17:00, с 19:00 до 20:00 и с 20:00 до 21:00;
  • в парке «Фили» запланированы сеты с 15:00 до 16:00, с 16:00 до 17:00 и с 19:00 до 20:00;
  • на «Ходынском поле» музыка звучит с 16:00 до 17:00, с 19:00 до 20:00 и с 20:00 до 21:00.

Особая программа ждет маленьких посетителей в «Покровском берегу»: 20 декабря с 14:00 до 16:00 здесь пройдет анимационная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

21 декабря музыкальные вечера продолжаются:

  • в «Сокольниках» — с 16:00 до 17:00, с 19:00 до 20:00 и с 20:00 до 21:00;
  • в парке «Фили» — с 15:00 до 16:00, с 16:00 до 17:00 и с 19:00 до 20:00;
  • на «Ходынском поле» — с 16:00 до 17:00, с 19:00 до 20:00 и с 20:00 до 21:00.

Для любителей активного отдыха в парках «Фили» и «Ходынское поле» дополнительно оборудованы зоны для игры в керлинг — отличное дополнение к уютному времяпрепровождению у костра.

Проект «Зима в Москве» — это не просто череда мероприятий, а целая философия зимнего города. Он объединяет москвичей и гостей столицы, создавая пространство для общения, творчества и отдыха. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей.

18 декабря 2025, 13:21
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

