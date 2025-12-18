Проект "Путешествие в Рождество" подарил праздник детям с особенностями развития

Фестиваль превратил обычный день в настоящую сказку – с театром, играми и исполнением заветных желаний.

На днях в сердце нашей столицы зажглись новые огоньки доброты: в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», являющегося частью проекта «Зима в Москве», состоялся незабываемый праздник для ребят из особого семейного центра имени Г. И. Россолимо. Для детей с особенностями развития устроили настоящее новогоднее чудо — с театральным представлением, веселыми играми и, конечно, подарками.

Праздник начался с торжественного появления главных зимних волшебников — Деда Мороза и Снегурочки. Их теплые поздравления задали тон всему мероприятию, наполнив пространство атмосферой искренней радости и предвкушения чуда.

Центральным событием стал иммерсивный спектакль по мотивам сказки «Двенадцать месяцев». Особенность постановки — в ее интерактивности: юные зрители не просто наблюдали за действием, а становились его полноправными участниками. Вместе с героями ребята прошли через череду испытаний, чтобы добыть корзину подснежников — без них, как известно, Новый год никак не мог наступить. Через игру дети познавали важные истины: что доброта сильнее любых преград, а дружба помогает преодолеть любые трудности. Финальная сцена стала моментом общего триумфа: все вместе осознали, что настоящая магия рождается из добрых поступков и теплых сердец.

После спектакля веселье продолжилось. Организаторы устроили подвижные игры, закружили ребят в праздничном хороводе, спели с ними любимые новогодние песни. Смех, аплодисменты, сияющие глаза — в эти минуты каждый ребенок почувствовал себя частью большой и дружной семьи. Кульминацией праздника стало вручение подарков. Организаторы подошли к этому моменту с особой тщательностью: каждый ребенок получил именно то, о чем мечтал и писал в своем письме. В праздничных коробках ждали сюрпризы на любой вкус: музыкальные игрушки, пробуждающие интерес к звукам и ритмам; развивающие пазлы и мозаики, тренирующие логику и мелкую моторику; наборы для творчества, открывающие простор для фантазии; конструкторы, развивающие пространственное мышление; современные гаджеты — наушники, умные часы и портативные колонки, позволяющие слушать музыку и сказки.

Традиционный городской фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит с 12 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в рамках цикла «Московские сезоны». Он не ограничивается яркими декорациями и шумными гуляньями, суть мероприятия — в создании особой атмосферы, где каждый может почувствовать себя частью большого праздника.