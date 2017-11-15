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83-летняя Софи Лорен поразила роскошными формами

Софи Лорен. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru
Итальянская дива свела с ума молодых парней. Они стояли в очереди просто ради удовольствия вблизи увидеть актрису.
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Софи Лорен – звезда итальянского неореализма, прославившаяся ролями в лентах Витторио де Сика, – стала почетной гостей церемонии объявления номинантов новой музыкальной премии Bravo. Актриса специально прилетела в Москву, чтобы со сцены банкетного зала "Европейский"признаться в любви российской столице и назвать своего друга-дирижера Владимира Спивакова.

Сколько ей за это заплатили – бог ведает. Говорят лишь, что это сумма с шестью нулями. Но деньги – ничто по сравнению с удовольствием увидеть красавицу, которой удалось поработать практически со всеми самыми популярными актерами и секс-символами Голливуда. Ей слагал гимны Марчелло Мастроянни, у ее ног были Жан Габен и Марлон Брандо!

Москву сеньора Лорен впервые посетила в далеком 1964 году, когда на Московском кинофестивале ей вручали приз за роль Филумены в картине "Брак по-итальянски". И с тех пор наши палестины она навещает регулярно.

"По-настоящему я полюбила вашу страну во время съемок советско-итальянского фильма "Подсолнухи" в 1969-м. Ко мне отнеслись, как к богине, поклонники просто осаждали, – рассказала актриса. -  Позже я приезжала в Санкт-Петербург. И всюду, всегда чувствовала вашу любовь".

Софи Лорен и Ричард Гир. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru

Пришедшие на гала-ужин звезды шептались, глядя на итальянскую актрису: "А сколько же ей лет?" Глубокое декольте, упругая грудь, гладкая кожа – видя столь роскошные формы, никто не верил, что Лорен уже 83 года! Она свела с ума молодых парней, которые стояли в очереди просто чтобы посмотреть на легенду.

Софи Лорен и Ричард Гир. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru

"Мне приятно, что мое тело до сих пор не стыдно показывать, – смеется актриса. – Дело в том, что моя профессия по-прежнему требует от меня выглядеть так же, как двадцать, тридцать и даже сорок лет назад. Но, вы не поверите, к услугам пластических хирургов я не прибегала. Мне самой кажется, что дело в ДНК: моя мать дожила до 85 лет и до последних дней выглядела очень молодо. Так что это у нас семейное. Думаю, что просто надо следить за собой – нормально питаться, не употреблять алкоголь, красиво одеваться, заниматься спортом и спать по семь-восемь часов, не меньше. Вот я, например, встаю в пять утра и, пока все спят, делаю все свои дела. А ложусь в восемь вечера. В 50 лет я бросила курить. Кроме того, вся косметика, которой я пользуюсь, исключительно  натуральная. Например, из роз готовлю отвар для умывания"

Автор: Феликс Грозданов15 ноября 2017, 02:21

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