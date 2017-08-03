Актриса обвинила режиссера Ким Ки Дука в насилии

Южнокорейская актриса обвинила известного режиссера, лауреата Венецианского кинофестиваля Ким Ки Дука в насилии. Женщина утверждает, что на съемочной площадке обидчик ударил ее и заставил принять участие в сексуальной сцене.

Артистка, имя которой не раскрывается, заявила, что подверглась насилию со стороны Ким Ки Дука во время съемок фильма "Мебиус". По словам женщины, великий режиссер ударил ее, а также заставил принять участие в с жестокой сексуальной сцене, которая изначально не была прописана в сценарии, передает The Hollywood Reporter.

Также известно, что после унижений актриса покинула съемочную группу. Позже ее роль отдали Ли Ын-у. По данным издания, информацией о насилии заинтересовалась прокуратура Южной Кореи и теперь рассматривает дело.

Тем временем, представитель Ким Ки Дука отказался комментировать данную информацию изданию. Однако другим журналистам он заявил, что пощечина действительно была, но она являлась частью инструкции для соответствующей сцены. Также продюсер подчеркнул, что режиссер не заставлял актрису сниматься в незапланированной сцене секса.

Напомним, культовый южнокорейский режиссер прославился благодаря своим авторским фильмам с весьма неоднозначным смыслом. Особо широкое признание получила его картина "Весна, лето, осень, зима и... снова весна".