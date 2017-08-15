"Прикованную к постели" Дорошину уличили во лжи
Представителям СМИ удалось попасть в квартиру к Дорошиной. Дверь репортерам актриса открыла сама. "Что там? Извините... извините… кто же вас пропустил... ко мне должны врачи... вы что...", – такими словами встретила она незваных гостей.
Соседи артистки сообщили, что врачи скорой помощи приезжают к Дорошиной действительно часто. Тем не менее, она отказывается от интервью не из-за того, что якобы прикована к постели. "Человек не в форме, это актриса, которая хочет выглядеть хорошо", – рассказали знакомые артистки.
Не нашли подтверждения и слова об одиночестве Дорошиной. "Человек не брошен, я хожу за лекарствами, мама, соседи ходят за продуктами. Часто к ней приезжают гости", – цитирует сетевое издание m24.ru соседа артистки.
Журналисты выяснили, что не забывают актрису и ее коллеги. В театральном институте имени Щукина с нетерпением ждут ее возвращения. "Она блистательный педагог и очень многим артистам дала серьезную путевку в жизнь", – заявил ректор учебного заведения Евгений Князев.
Напомним, слухи об ухудшении здоровья Дорошиной начали ходить в середине августа 2017 года. Некоторые СМИ сообщали, что артистка прикована к постели и не может восстановиться после инфаркта.
"Мышцы ног атрофировались, мучает астма и радикулит, сердце болит постоянно", – жаловалась артистка. Дорошина считает, что нуждается в уходе спортивного врача, чтобы как можно скорее вернуться в форму.
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