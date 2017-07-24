После выкапывания от Дали остались одни усы

После эксгумации тела Сальвадора Дали ученые обнаружили, что его знаменитые усы в идеальном состоянии. Теперь ткани художника будут использованы для проведения ДНК-экспертизы.

20 июля в Фигерасе (Испания) была проведения эксгумация останков Сальвадора Дали. После того, как тело знаменитого художника выкопали из могилы, окружающие с удивлением обнаружили, что его знаменитые усы идеально сохранились и даже держали форму – как и при жизни, сообщает "Газета.ru".

Бальзамировавший тело Дали специалист назвал этот факт чудом. Впрочем, другие эксперты заявили: нет ничего удивительного в том, что усы не сгнили, после того как тело пролежало в могиле 28 лет.

"У человеческих останков, находящихся в воздухонепроницаемом хранилище, таком как гроб или склеп, волосы могут сохраняться на протяжении очень длительных периодов времени", – пояснил антрополог Тиффани Саул. Судмедэксперт Джордж Широ добавил, что волосы человека состоят в основном из белка кератина, который достаточно прочен. Поэтому могут оставаться неизменными даже после воздействия пищеварительных ферментов.

Теперь предстоит провести ДНК-экспертизу с использованием сохранившихся тканей тела Дали. Специалисты отмечают: скорее всего, это будут зубы или кости.

Напомним, суд постановил провести эксгумацию останков Сальвадора Дали из-за заявления 61-летней испанки Пилар Абель. Женщина утверждает, что является внебрачной дочерью и наследницей знаменитого художника. ДНК-экспертиза позволит установить возможную родственную связь Дали и Абель.